Nálada talianskych spotrebiteľov sa zlepšila
Rím 26. februára (TASR) - Nálada talianskych spotrebiteľov sa vo februári zlepšila. Hodnota indexu spotrebiteľskej dôvery vzrástla na 97,4 bodu z januárovej úrovne 96,8 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov z webovej stránky talianskeho štatistického úradu ISTAT, ktorý index dôvery zostavuje.
Ukazovateľ nálady spotrebiteľov v Taliansku vo februári mierne prekonal očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že sa posilní menej výrazne, a to na 97,2 bodu. Dôvera spotrebiteľov krajiny sa dostala najvyššie od októbra minulého roka.
Zlepšili sa všetky komponenty indexu nálady. Indikátor osobnej situácie spotrebiteľov vo februári stúpol na 96,8 bodu z úrovne 96,6 bodu, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Index odzrkadľujúci hodnotenie aktuálnych podmienok vzrástol na 100,7 bodu z januárových 100,1 bodu a ukazovateľ očakávaných podmienok sa zvýšil na 93,1 bodu z hodnoty 92,3 bodu.
Index celkovej podnikateľskej dôvery v Taliansku však vo februári klesol na 97,4 bodu z úrovne 97,7 bodu. Dôvera v priemysle sa znížila pre obavy o stav objednávok a budúcu produkciu. Pre negatívnejšie hodnotenie úrovne objednávok sa zhoršila aj nálada v sektore trhových služieb. Dôvera v maloobchode a v stavebníctve sa však posilnila. Maloobchod podporil optimizmus v súvislosti s budúcou obchodnou aktivitou a stavebníci pozitívne hodnotia stav objednávok a očakávajú zlepšenie v oblasti zamestnanosti.
