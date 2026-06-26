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Nálada talianskych spotrebiteľov v júni klesla
Posilnila sa však podnikateľská dôvera.
Autor TASR
Rím 26. júna (TASR) - Nálada talianskych spotrebiteľov sa v júni zhoršila, ale podnikateľská dôvera sa zlepšila. Vyplýva to z prieskumu talianskeho štatistického úradu ISTAT, ktorého výsledky zverejnil v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý ISTAT zostavuje, tento mesiac klesol na 92,4 bodu z úrovne 93,4 bodu, na ktorej bol v máji. Ak je hodnota indexu pod hranicou 100 bodov, znamená to, že medzi spotrebiteľmi prevláda pesimizmus. Zlepšilo sa síce hodnotenie talianskej ekonomiky zo strany spotrebiteľov aj vyhliadky domácnosti do budúcnosti, ale spotrebitelia pesimistickejšie hodnotia svoju osobnú situáciu aj terajšie ekonomické podmienky.
Posilnila sa však podnikateľská dôvera. Zložený index nálady podnikateľov v júni stúpol na 95,2 bodu z májovej úrovne 94,2 bodu. Ukazovateľ nálady v talianskom spracovateľskom priemysle vzrástol na 88,4 bodu z hodnoty 87,9 v predošlom mesiaci, keďže sa posilnili očakávania v oblasti produkcie. Indikátor dôvery v talianskom stavebnom sektore sa zvýšil na 101,7 bodu z májových 99,4 bodu. Stúpol aj ukazovateľ nálady talianskych poskytovateľov trhových služieb, a to na 105,5 bodu z hodnoty 101,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý ISTAT zostavuje, tento mesiac klesol na 92,4 bodu z úrovne 93,4 bodu, na ktorej bol v máji. Ak je hodnota indexu pod hranicou 100 bodov, znamená to, že medzi spotrebiteľmi prevláda pesimizmus. Zlepšilo sa síce hodnotenie talianskej ekonomiky zo strany spotrebiteľov aj vyhliadky domácnosti do budúcnosti, ale spotrebitelia pesimistickejšie hodnotia svoju osobnú situáciu aj terajšie ekonomické podmienky.
Posilnila sa však podnikateľská dôvera. Zložený index nálady podnikateľov v júni stúpol na 95,2 bodu z májovej úrovne 94,2 bodu. Ukazovateľ nálady v talianskom spracovateľskom priemysle vzrástol na 88,4 bodu z hodnoty 87,9 v predošlom mesiaci, keďže sa posilnili očakávania v oblasti produkcie. Indikátor dôvery v talianskom stavebnom sektore sa zvýšil na 101,7 bodu z májových 99,4 bodu. Stúpol aj ukazovateľ nálady talianskych poskytovateľov trhových služieb, a to na 105,5 bodu z hodnoty 101,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci.