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Nálada v americkom stavebníctve klesla najnižšie za viac ako 14,5 roka
Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že hodnota indexu zostane na úrovni 29.
Autor TASR
New York 17. novembra (TASR) - Nálada stavebných firiem v USA v novembri prudko klesla na najnižšiu úroveň za viac ako 14,5 roka. Vyššie úroky z hypotekárnych úverov totiž odrádzajú potenciálnych kupcov a nedostatok pracovných síl pre prísnejšiu kontrolu imigrácie zvýšil náklady developerov. Vyplýva to z prieskumu americkej Národnej asociácie staviteľov domov (NAHB) a banky Wells Fargo, ktorého výsledky zverejnili v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Index dôvery amerických staviteľov domov, ktorý zostavuje NAHB a banka Wells Fargo, tento mesiac klesol o štyri body na 25 bodov, čo je najnižšia úroveň od apríla 2012. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že hodnota indexu zostane na úrovni 29.
„Prísnejšie uplatňovanie imigračných pravidiel prehlbuje nedostatok pracovných síl a zvyšuje náklady,“ uviedol predseda NAHB Bill Owens. „Drahšie palivá nútia subdodávateľov výrazne zvyšovať svoje ceny, a keďže je na trhu menej kupcov, čoraz viac stavebných firiem obmedzuje výstavbu,“ dodal.
Úroková sadzby z 30-ročných hypotekárnych pôžičiek vzrástla od februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, o 120 bázických bodov. Údaje agentúry Freddie Mac ukázali, že v polovici októbra bola v priemere 7,40 %, čo je najvyššia hodnota za ostatné tri roky.
Približne 46 % stavebných firiem v prieskume NAHB uviedlo, že tento mesiac znížili ceny. Ide o najvyšší podiel v období po pandémii. Priemerné zníženie cien zostalo už ôsmy mesiac v rade na úrovni 6 %. Podiel firiem využívajúcich rôzne stimuly na podporu predaja dosiahol 68 %, čo je taktiež najvyššia hodnota od skončenia pandémie. Ukazovateľ súčasných podmienok predaja, ktorý NAHB zostavuje, klesol o šesť bodov na 28 bodov a indikátor očakávaného budúceho predaja sa znížil o dva body na úroveň 30.
Index dôvery amerických staviteľov domov, ktorý zostavuje NAHB a banka Wells Fargo, tento mesiac klesol o štyri body na 25 bodov, čo je najnižšia úroveň od apríla 2012. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že hodnota indexu zostane na úrovni 29.
„Prísnejšie uplatňovanie imigračných pravidiel prehlbuje nedostatok pracovných síl a zvyšuje náklady,“ uviedol predseda NAHB Bill Owens. „Drahšie palivá nútia subdodávateľov výrazne zvyšovať svoje ceny, a keďže je na trhu menej kupcov, čoraz viac stavebných firiem obmedzuje výstavbu,“ dodal.
Úroková sadzby z 30-ročných hypotekárnych pôžičiek vzrástla od februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, o 120 bázických bodov. Údaje agentúry Freddie Mac ukázali, že v polovici októbra bola v priemere 7,40 %, čo je najvyššia hodnota za ostatné tri roky.
Približne 46 % stavebných firiem v prieskume NAHB uviedlo, že tento mesiac znížili ceny. Ide o najvyšší podiel v období po pandémii. Priemerné zníženie cien zostalo už ôsmy mesiac v rade na úrovni 6 %. Podiel firiem využívajúcich rôzne stimuly na podporu predaja dosiahol 68 %, čo je taktiež najvyššia hodnota od skončenia pandémie. Ukazovateľ súčasných podmienok predaja, ktorý NAHB zostavuje, klesol o šesť bodov na 28 bodov a indikátor očakávaného budúceho predaja sa znížil o dva body na úroveň 30.