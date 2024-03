Nálada v americkom stavebníctve sa nečakane zlepšila

Washington 18. marca (TASR) - Nálada v americkom stavebnom sektore sa v marci nečakane zlepšila, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za osem mesiacov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje Národnej asociácie staviteľov domov (NAHB) a banky Wells Fargo.



Index dôvery amerických stavbárov zostavovaný NAHB a bankou Wells Fargo vzrástol v marci na 51 bodov z februárovej hodnoty 48 bodov. Ekonómovia očakávali, že index zotrvá na úrovni z predchádzajúceho mesiaca.



Znamená to, že v stavebníctve USA tento mesiac prevažuje optimizmus, keďže pesimizmus od optimizmu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, nálada v americkom stavebníctve sa dostala na najvyššiu úroveň od júla minulého roka, v ktorom dosiahla 56 bodov. Je to aj prvýkrát od daného mesiaca, čo index prekročil 50-bodovú úroveň.



Náladu v stavebnom sektore do veľkej miery podporilo zníženie úrokových sadzieb na hypotékach, uviedla NAHB. Podľa hypotekárnej agentúry Freddie Mac klesla priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach v minulom týždni na 6,74 %. Na porovnanie, v októbri minulého roka dosiahla približne 8 %, čo predstavovalo najvyššiu úroveň za posledné dve desaťročia.