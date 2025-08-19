Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Ekonomika

Nálada v americkom stavebníctve sa v auguste mierne zhoršila

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Index dôvery amerických stavbárov zostavovaný NAHB a bankou Wells Fargo klesol v auguste na 32 bodov z júlovej hodnoty 33 bodov.

Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Nálada v americkom stavebníctve sa v auguste nečakane zhoršila. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje Národnej asociácie staviteľov domov (NAHB) a banky Wells Fargo.

Index dôvery amerických stavbárov zostavovaný NAHB a bankou Wells Fargo klesol v auguste na 32 bodov z júlovej hodnoty 33 bodov, ktorá predstavovala zlepšenie v porovnaní s vývojom v júni. Analytici očakávali, že index sa udrží na úrovni spred mesiaca.

„Najväčším problémom na trhu s bývaním zostáva dostupnosť,“ povedal predseda NAHB Buddy Hughes. Dodal, že záujemcovia o nehnuteľnosti vyčkávajú na nižšie úrokové sadzby hypoték a až potom chcú riešiť kúpu. To sa odrazilo aj na vývoji čiastkového indexu súčasných podmienok predaja. Ten klesol z 36 bodov v júli na 35 bodov.

Čiastkový index očakávaného predaja v nasledujúcich šiestich mesiacoch sa však udržal na pôvodnej úrovni 43 bodov a navyše, ukazovateľ návštevnosti potenciálnych kupcov zaznamenal rast. Zatiaľ čo v júli dosiahol 20 bodov, v auguste to bolo 22 bodov.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?