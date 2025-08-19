< sekcia Ekonomika
Nálada v americkom stavebníctve sa v auguste mierne zhoršila
Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Nálada v americkom stavebníctve sa v auguste nečakane zhoršila. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje Národnej asociácie staviteľov domov (NAHB) a banky Wells Fargo.
Index dôvery amerických stavbárov zostavovaný NAHB a bankou Wells Fargo klesol v auguste na 32 bodov z júlovej hodnoty 33 bodov, ktorá predstavovala zlepšenie v porovnaní s vývojom v júni. Analytici očakávali, že index sa udrží na úrovni spred mesiaca.
„Najväčším problémom na trhu s bývaním zostáva dostupnosť,“ povedal predseda NAHB Buddy Hughes. Dodal, že záujemcovia o nehnuteľnosti vyčkávajú na nižšie úrokové sadzby hypoték a až potom chcú riešiť kúpu. To sa odrazilo aj na vývoji čiastkového indexu súčasných podmienok predaja. Ten klesol z 36 bodov v júli na 35 bodov.
Čiastkový index očakávaného predaja v nasledujúcich šiestich mesiacoch sa však udržal na pôvodnej úrovni 43 bodov a navyše, ukazovateľ návštevnosti potenciálnych kupcov zaznamenal rast. Zatiaľ čo v júli dosiahol 20 bodov, v auguste to bolo 22 bodov.
