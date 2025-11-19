< sekcia Ekonomika
Nálada v americkom stavebníctve vzrástla na sedemmesačné maximum
Index dôvery amerických stavbárov zostavovaný NAHB a bankou Wells Fargo dosiahol v novembri 38 bodov oproti 37 bodom v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Nálada v americkom stavebníctve sa v novembri nečakane zlepšila a zaznamenala najvyššiu úroveň za sedem mesiacov, aj keď údaje naďalej poukazujú na iba mierny optimizmus. Údaje Národnej asociácie staviteľov domov (NAHB) a banky Wells Fargo zverejnil portál RTTNews.
Index dôvery amerických stavbárov zostavovaný NAHB a bankou Wells Fargo dosiahol v novembri 38 bodov oproti 37 bodom v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia úroveň indexu od apríla tohto roka, v ktorom dosiahol 40 bodov.
Nálada stavebníkov sa tak opäť zlepšila, tentoraz však iba mierne, zatiaľ čo v októbri bol rast indexu omnoho výraznejší. Výsledky však stále ukazujú, že optimizmus v sektore nie je vysoký, keďže index zotrváva pod hranicou 50 bodov. Na druhej strane sú lepšie, než očakávali analytici, ktorí počítali so zotrvaním indexu na októbrovej úrovni.
Pod nečakaný rast nálady sa podpísal najmä čiastkový index súčasných podmienok predaja. Ten vzrástol na 41 bodov z októbrovej hodnoty 39 bodov. Mierny rast zaznamenal aj čiastkový index návštevnosti potenciálnych kupcov, naopak, podindex očakávaní predaja v nasledujúcich šiestich mesiacoch zaznamenal pokles o tri body na 51 bodov.
Index dôvery amerických stavbárov zostavovaný NAHB a bankou Wells Fargo dosiahol v novembri 38 bodov oproti 37 bodom v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia úroveň indexu od apríla tohto roka, v ktorom dosiahol 40 bodov.
Nálada stavebníkov sa tak opäť zlepšila, tentoraz však iba mierne, zatiaľ čo v októbri bol rast indexu omnoho výraznejší. Výsledky však stále ukazujú, že optimizmus v sektore nie je vysoký, keďže index zotrváva pod hranicou 50 bodov. Na druhej strane sú lepšie, než očakávali analytici, ktorí počítali so zotrvaním indexu na októbrovej úrovni.
Pod nečakaný rast nálady sa podpísal najmä čiastkový index súčasných podmienok predaja. Ten vzrástol na 41 bodov z októbrovej hodnoty 39 bodov. Mierny rast zaznamenal aj čiastkový index návštevnosti potenciálnych kupcov, naopak, podindex očakávaní predaja v nasledujúcich šiestich mesiacoch zaznamenal pokles o tri body na 51 bodov.