< sekcia Ekonomika
Nálada v americkom stavebnom sektore sa v máji zlepšila
Avšak hodnota celkového indexu dôvery stavbárov pod hranicou 50 bodov signalizuje pesimizmus.
Autor TASR
Washington 18. mája (TASR) - Nálada v americkom stavebníctve sa v máji po prudkom aprílovom poklese zlepšila. Vyplýva to z prieskumu americkej Národnej asociácie staviteľov domov (NAHB) a banky Wells Fargo, ktorého výsledky zverejnili v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Index dôvery amerických stavbárov, ktorý na základe tohto prieskumu zostavujú, medzimesačne stúpol o 3 body na úroveň 37 bodov. Ekonómovia očakávali, že index sa medzimesačne nezmení. Všetky tri zložky indexu oproti aprílu vzrástli o 3 body. Ukazovateľ súčasných podmienok predaja stúpol na úroveň 40 bodov, indikátor záujmu kupujúcich sa zlepšil na 25 bodov a index očakávaných budúcich predajov vzrástol na hodnotu 45 bodov.
Avšak hodnota celkového indexu dôvery stavbárov pod hranicou 50 bodov signalizuje pesimizmus. „Nedávne zvýšenie dlhodobých úrokových sadzieb bude naďalej brzdiť dopyt,“ uviedol hlavný ekonóm NAHB Robert Dietz. „Hoci niektoré regionálne trhy vykazujú relatívnu silu, trh s bývaním naďalej čelí značným problémom s cenovou dostupnosťou,“ dodal.
Index dôvery amerických stavbárov, ktorý na základe tohto prieskumu zostavujú, medzimesačne stúpol o 3 body na úroveň 37 bodov. Ekonómovia očakávali, že index sa medzimesačne nezmení. Všetky tri zložky indexu oproti aprílu vzrástli o 3 body. Ukazovateľ súčasných podmienok predaja stúpol na úroveň 40 bodov, indikátor záujmu kupujúcich sa zlepšil na 25 bodov a index očakávaných budúcich predajov vzrástol na hodnotu 45 bodov.
Avšak hodnota celkového indexu dôvery stavbárov pod hranicou 50 bodov signalizuje pesimizmus. „Nedávne zvýšenie dlhodobých úrokových sadzieb bude naďalej brzdiť dopyt,“ uviedol hlavný ekonóm NAHB Robert Dietz. „Hoci niektoré regionálne trhy vykazujú relatívnu silu, trh s bývaním naďalej čelí značným problémom s cenovou dostupnosťou,“ dodal.