< sekcia Ekonomika
Nálada v českej ekonomike sa v závere roka medzimesačne zhoršila
Dôvera českých podnikateľov sa v decembri zvýšila v stavebníctve (+3,5 bodu). Zhoršila sa však v odvetví služieb (-2,5 bodu), priemyslu (-2 body) a mierne aj v obchode (-0,6 bodu).
Autor TASR
Praha 23. decembra (TASR) - Dôvera v ekonomike Českej republiky sa v decembri znížila. Súhrnný indikátor dôvery oproti novembru klesol o 1,7 bodu na hodnotu 100,2 bodu. Indikátor dôvery podnikateľov sa znížil o 1,9 bodu na hodnotu 98 bodov a ukazovateľ nálady spotrebiteľov sa oslabil o 0,6 bodu na hodnotu 111,1 bodu. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v utorok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).
Dôvera českých podnikateľov sa v decembri zvýšila v stavebníctve (+3,5 bodu). Zhoršila sa však v odvetví služieb (-2,5 bodu), priemyslu (-2 body) a mierne aj v obchode (-0,6 bodu).
Pokiaľ ide o českých spotrebiteľov, v decembri prevažoval podiel tých, ktorí očakávajú v najbližších 12 mesiacoch zhoršenie celkovej ekonomickej situácie v Česku. Medzimesačne sa príliš nezmenil podiel domácností očakávajúcich zlepšenie svojej finančnej situácie. Podiel respondentov, ktorí hodnotia svoju súčasnú finančnú situáciu horšie ako v predchádzajúcich 12 mesiacoch, zostal rovnaký ako v novembri.
„Hoci decembrový prieskum ukázal oslabenie ekonomického sentimentu, celková dôvera v ekonomike sa udržala tesne nad svojím dlhodobým priemerom,“ povedal vedúci oddelenia konjunkturálnych prieskumov ČSÚ Jiří Obst.
Dôvera českých podnikateľov sa v decembri zvýšila v stavebníctve (+3,5 bodu). Zhoršila sa však v odvetví služieb (-2,5 bodu), priemyslu (-2 body) a mierne aj v obchode (-0,6 bodu).
Pokiaľ ide o českých spotrebiteľov, v decembri prevažoval podiel tých, ktorí očakávajú v najbližších 12 mesiacoch zhoršenie celkovej ekonomickej situácie v Česku. Medzimesačne sa príliš nezmenil podiel domácností očakávajúcich zlepšenie svojej finančnej situácie. Podiel respondentov, ktorí hodnotia svoju súčasnú finančnú situáciu horšie ako v predchádzajúcich 12 mesiacoch, zostal rovnaký ako v novembri.
„Hoci decembrový prieskum ukázal oslabenie ekonomického sentimentu, celková dôvera v ekonomike sa udržala tesne nad svojím dlhodobým priemerom,“ povedal vedúci oddelenia konjunkturálnych prieskumov ČSÚ Jiří Obst.