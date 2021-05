Nálada v ekonomike eurozóny sa v máji zlepšila viac, ako sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 28. mája (TASR) - Nálada v ekonomike eurozóny sa v máji 2021 zlepšila viac, ako analytici očakávali a príslušný ukazovateľ vzrástol na trojročné maximum. Optimizmus spotrebiteľov aj podnikov podporilo zmierňovanie obmedzení na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Európskej komisie (EK).Prieskum odhalil, že indikátor ekonomického sentimentu (IES), kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja v regióne, v máji 2021 vzrástol na 114,5 bodu zo 110,5 v apríli. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 112,1 bodu.Májová hodnota indexu je najvyššia od januára 2018 a pohybuje sa výrazne nad dlhodobým priemerom 100 bodov aj "" úrovňou.Prieskum EK ďalej ukázal, že čiastkový index dôvery v sektore služieb, ktorý sa podieľa dvoma tretinami na výkone ekonomiky eurozóny, v máji strmo vzrástol na 11,3 bodu z aprílových 2,2 bodu. To je oveľa lepší výsledok ako 7,5 bodu, ktoré predpovedali analytici.Aj sentiment v maloobchode sa v máji citeľne zvýšil, na 0,4 z -3 bodov, pretože veľa obchodov sa po zmiernení blokád znovu otvorilo.Spotrebiteľom sa zlepšila tiež nálada a príslušný ukazovateľ stúpol na -5,1 z -8,1 bodu v apríli, čo je vysoko nad dlhodobým priemerom -11 bodov.V priemysle sa index sentimentu vyšplhal na nové historické maximum 11,5 bodu z 10,9 bodu a v stavebníctve vzrástol na 4,9 z 3 bodov.Väčší optimizmus ohľadom ekonomiky sa premietol do vyšších inflačných očakávaní. Príslušný ukazovateľ cenových trendov v nasledujúcich 12 mesiacoch sa v máji zvýšil na 22,6 z 19,6 bodu v apríli, čo je nad dlhodobým priemerom 18,6 bodu.