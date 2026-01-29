< sekcia Ekonomika
Nálada v ekonomike eurozóny sa zlepšila na najvyššiu úroveň za 3 roky
Zlepšila sa nálada v takmer všetkých sektoroch ekonomiky eurozóny.
Autor TASR
Brusel 29. januára (TASR) - Ekonomická dôvera v eurozóne sa v januári posilnila na najvyššiu úroveň za tri roky. Ukázali to výsledky prieskumu Európskej komisie, ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok. Index ekonomickej dôvery sa zvýšil na 99,4 bodu z decembrových 97,2 bodu. Januárová hodnota indexu je najvyššia od januára 2023 a výrazne prekonala prognózu analytikov, ktorí predpovedali, že index sa mierne oslabí, a to na 97 bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zlepšila sa nálada v takmer všetkých sektoroch ekonomiky eurozóny. Ukazovateľ dôvery v priemysle stúpol najvyššie od mája 2023. Indikátor dôvery v odvetví služieb vzrástol na najsilnejšiu úroveň od januára 2024. Nálada v maloobchode sa tiež zlepšila, ale index dôvery v stavebníctve zostal nezmenený. Index spotrebiteľskej nálady sa zlepšil na -12,4 bodu z decembrových -13,2 bodu.
Ukazovateľ očakávaní v oblasti zamestnanosti sa v januári tiež zlepšil, a to na 98,2 bodu, čiže na najvyššiu úroveň za 12 mesiacov. Pokiaľ ide o ceny, priemysel, služby a stavebníctvo očakávajú, že sa nezmenia, ale maloobchod predpokladá ich pokles. Spotrebitelia očakávajú výrazne slabší rast cien, ako predpokladali v decembri.
