Brusel 29. apríla (TASR) - Nálada v eurozóne sa v apríli výrazne zlepšila vďaka zrýchleniu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Európskej komisie (EK), ktorý ukázal, že v apríli došlo k nárastu všetkých sledovaných ukazovateľov v regióne.



Konkrétne, indikátor ekonomického sentimentu (IES), kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja v regióne, v apríli vzrástol o 9,4 bodu na 110,3 z marcových 100,9 bodu. Prekonal aj odhady ekonómov, ktorí očakávali, že stúpne na 102,2 bodu.



Prieskum EK ďalej ukázal, že čiastkový index dôvery v priemysle eurozóny sa tento mesiac zvýšil na 10,7 bodu z 2,1 bodu v marci, čo bolo výrazne viac ako predpovedané 4 body.



Dôvera v sektore služieb, ktorý sa podieľa dvoma tretinami na výkone ekonomiky eurozóny, stúpa v apríli na 2,1 bodu z marcových -9,6 bodu, sentiment v maloobchode vzrástol na -3,1 z -12,2 bodu a spotrebiteľský optimizmus sa zvýšil na -8,1 z -10,8 bodu.



To sa premietlo aj do očakávania vyšších cien hotových výrobkov v priemyslu, pričom príslušný čiastkový index vzrástol na 24,1 bodu zo 17,5 bodu v marci, čím sa priblížili k maximu z marca 2011 na úrovni 25,5 bodu.



Spotrebitelia taktiež počítajú s vyššou infláciou v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, pričom hodnota príslušného ukazovateľa sa v apríli zvýšila na 19,6 z 18,6 bodu v marci.