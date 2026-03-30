Nálada v holandskom priemyselnom sektore sa v marci zlepšila
Autor TASR
Amsterdam 30. marca (TASR) - Dôvera v odvetví spracovateľského priemyslu Holandska sa v marci medzimesačne zlepšila. Hodnota indexu nálady stúpla na úroveň -0,7 bodu z februárových -1,1 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ukazovateľ očakávanej aktivity sa posilnil na 10,1 bodu z úrovne 7 bodov, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Indikátor hodnotenia pozície v oblasti objednávok sa však oslabil na -7,2 bodu z februárových -6,5 bodu a ukazovateľ hodnotenia zásob klesol na -4,9 bodu z -3,9 bodu.
Zlepšil sa index výhľadu rafinérskeho a chemického odvetvia (na -5,2 z -5,5 bodu). Ešte výraznejšie sa zlepšil výhľad produkcie základných kovov a kovových výrobkov a ukazovateľ, ktorý ho odzrkadľuje, sa dostal do kladného teritória na úroveň 1,7 bodu z februárových -5,5 bodu. Podobne sa vyvíjal indikátor výhľadu výroby dopravných prostriedkov (na 2,7 z -1,3 bodu).
Zhoršili sa však ukazovatele nálady v textilnom, odevnom a kožiarskom priemysle (na -11,1 bodu zo 7 bodov), v odvetví výroby potravín a nápojov (na -4,5 z 3,5 bodu) a v papierenskom priemysle (na -7,6 zo -4,2 bodu). Oslabili sa aj indikátory dôvery v elektrotechnickom a strojárskom priemysle (na 4,6 z 5,9 bodu) a v segmente ostatnej priemyselnej výroby a opráv (na 1,3 z 1,6 bodu).
