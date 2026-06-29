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Nálada v holandskom priemysle stúpla najvyššie od leta 2022
Dôvera sa zlepšila vo všetkých segmentoch holandského spracovateľského priemyslu.
Autor TASR
Amsterdam 29. júna (TASR) - Podnikateľská dôvera v holandskom sektore spracovateľského priemyslu sa v júni zlepšila. Index, ktorý ju odzrkadľuje, stúpol na 1,3 bodu z úrovne -2 body, na ktorej bol v máji. Uviedol to v pondelok štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nálada v spracovateľskom priemysle Holandska sa tak dostala na najvyššiu úroveň od augusta 2022. Ukazovateľ očakávanej podnikateľskej aktivity sa posilnil zo 4,6 bodu na 14,5 bodu, čo naznačuje optimistickejší krátkodobý výhľad produkcie. Indikátor hodnotenia stavu zásob sa zlepšil na -3,5 bodu z májovej hodnoty -5,2 bodu. Holandskí podnikatelia však pesimistickejšie hodnotili stav objednávok a príslušný ukazovateľ klesol na -7 bodov z úrovne -5,6 bodu, na ktorej bol v predošlom mesiaci.
Dôvera sa zlepšila vo všetkých segmentoch holandského spracovateľského priemyslu. Posilnil sa ukazovateľ dôvery v oblasti výroby potravín a nápojov (na -1,7 bodu z úrovne -3 body), v produkcii textilu, odevov a kožiarskych tovarov (na -2,4 z -2,9) či vo výrobe rafinérskych a chemických produktov (na -1,9 z -3,7). Do pozitívneho teritória sa vrátili hodnoty ukazovateľov nálady v produkcii základných kovov a kovových výrobkov (na 3,3 z -4,1) a vo výrobe elektrických zariadení a strojov (na 9,7 z -0,9).
Nálada v spracovateľskom priemysle Holandska sa tak dostala na najvyššiu úroveň od augusta 2022. Ukazovateľ očakávanej podnikateľskej aktivity sa posilnil zo 4,6 bodu na 14,5 bodu, čo naznačuje optimistickejší krátkodobý výhľad produkcie. Indikátor hodnotenia stavu zásob sa zlepšil na -3,5 bodu z májovej hodnoty -5,2 bodu. Holandskí podnikatelia však pesimistickejšie hodnotili stav objednávok a príslušný ukazovateľ klesol na -7 bodov z úrovne -5,6 bodu, na ktorej bol v predošlom mesiaci.
Dôvera sa zlepšila vo všetkých segmentoch holandského spracovateľského priemyslu. Posilnil sa ukazovateľ dôvery v oblasti výroby potravín a nápojov (na -1,7 bodu z úrovne -3 body), v produkcii textilu, odevov a kožiarskych tovarov (na -2,4 z -2,9) či vo výrobe rafinérskych a chemických produktov (na -1,9 z -3,7). Do pozitívneho teritória sa vrátili hodnoty ukazovateľov nálady v produkcii základných kovov a kovových výrobkov (na 3,3 z -4,1) a vo výrobe elektrických zariadení a strojov (na 9,7 z -0,9).