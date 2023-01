Nálada v malých podnikoch v USA klesla na najnižšiu úroveň za pol roka

Washington 10. januára (TASR) - Nálada v malých podnikoch v Spojených štátoch v závere minulého roka klesla na najnižšiu úroveň za posledný polrok. Poukázal na to v utorok zverejnený prieskum Národnej federácie nezávislých podnikateľov (NFIB), podľa ktorého veľkým problémom pre malé firmy sú stále inflácia a nedostatok zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Index optimizmu malých podnikov NFIB klesol v decembri o 2,1 bodu na 89,8 bodu. To je najnižšia hodnota indexu od júna. Navyše bol to už 12. mesiac v rade, čo index zostal pod 49-ročným priemerom, ktorý predstavuje hodnota 98 bodov.



Výrazne kleslo percento vlastníkov firiem, ktorí počítajú so zlepšením podnikateľských podmienok v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Pre mnohých je problémom naďalej inflácia. Tento faktor ako najväčší problém uviedlo v prieskume 32 % majiteľov podnikov. To je rovnaké percento ako v novembri a iba mierne pod úrovňou z júla, v ktorom bol podiel majiteľov firiem označujúcich infláciu ako hlavný problém najvyšší od 4. štvrťroka 1979.



Okrem inflácie je to aj napätý pracovný trh, ktorý pre malé podniky v USA predstavuje problém a vyvoláva obavy do budúcnosti. V ostatnom prieskume 41 % vlastníkov malých firiem uviedlo, že má problém naplniť voľné pracovné miesta. Problémy majú v tomto smere najmä firmy v doprave, v spracovateľskom sektore a stavebníctve.