Nálada v malých podnikoch v USA klesla najnižšie za viac ako 10 rokov

Washington 9. mája (TASR) - Nálada v malých podnikoch v Spojených štátoch klesla v apríli na viac ako desaťročné minimum. Poukázal na to v utorok zverejnený prieskum Národnej federácie nezávislých podnikateľov (NFIB), podľa ktorého sú hlavným problémom pre malé firmy nedostatok zamestnancov a inflácia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Index optimizmu malých podnikov NFIB klesol v apríli o 1,1 bodu na 89 bodov. To je najnižšia hodnota od januára 2013. Navyše, bol to už 16. mesiac v rade, čo index zostal pod 49-ročným priemerom, ktorý predstavuje hodnota 98 bodov.



Ťažkosti pri obsadzovaní voľných pracovných miest hlásilo 45 % majiteľov firiem. Problémy majú v tomto smere najmä firmy v doprave a stavebníctve.



Podiel firiem, ktoré uviedli ako hlavný problém vysokú infláciu, sa znížil o jeden percentuálny bod na 23 %. Asi 33 % majiteľov uviedlo, že v uplynulom mesiaci zvyšovali predajné ceny, čo predstavuje pokles o štyri body v porovnaní s marcom.