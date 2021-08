Nálada v malých podnikoch v USA sa zhoršila

Washington 10. augusta (TASR) - Nálada v malých podnikov v Spojených štátoch sa minulý mesiac zhoršila. Firmy neveria, že ekonomika bude pokračovať v ďalšom období vo vysokom raste a počítajú so slabšou tvorbou nových pracovných miest. Poukázal na to najnovší prieskum, ktorého výsledky zverejnila v utorok Národná federácia nezávislých podnikateľov (NFIB).



Index optimizmu malých podnikov zostavovaný NFIB dosiahol v júli 99,7 bodu, čo predstavuje pokles o 2,8 bodu. Z 10 komponentov indexu šesť kleslo, tri svoju hodnotu zlepšili a jeden sa nemenil.



"Vlastníci malých firiem strácajú dôveru v silu ekonomiky a očakávajú, že tvorba nových pracovných pozícií bude o niečo slabšia," povedal hlavný ekonóm NFIB Bill Dunkelberg.



Nové miesta plánuje vytvoriť v nasledujúcich troch mesiacoch 27 % malých firiem. Ich podiel z celkového počtu sa tak mierne znížil, keď pred mesiacom tieto plány oznámilo 28 % podnikov.



Problémom podľa malých podnikov je aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a inflácia. Približne 44 % z oslovených podnikov plánuje v nasledujúcich troch mesiacoch zvýšiť ceny. To je rovnaké percento ako v júni, v ktorom tento podiel firiem predstavoval rekord.