Nálada v nemeckej bytovej výstavbe sa v septembri výrazne zlepšila
Oslovené podniky hodnotili svoju súčasnú situáciu aj vyhliadky do budúcnosti menej negatívne ako pred mesiacom, oznámil v pondelok mníchovský inštitút Ifo.
Autor TASR
Mníchov 20. októbra (TASR) - Nálada v nemeckom sektore bytovej výstavby sa v septembri výrazne zlepšila. Index dôvery v odvetví, ktorý zostavuje ekonomický inštitút Ifo, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol o 4,6 bodu a dosiahol najvyššiu úroveň od augusta. S hodnotou -21,8 sa však stále nachádza relatívne nízko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Oslovené podniky hodnotili svoju súčasnú situáciu aj vyhliadky do budúcnosti menej negatívne ako pred mesiacom, oznámil v pondelok mníchovský inštitút. „Stavebníctvo si trochu vydýchlo,“ uviedol šéf oddelenia výskumov v inštitúte Ifo Klaus Wohlrabe. „Ešte nemožno hovoriť o skutočnom bode zlomu, ale zdá sa, že najhoršie už máme za sebou,“ dodal.
S výnimkou krátkeho výkyvu spôsobeného pandémiou koronavírusu sa index v rokoch 2016 až 2021 vždy pohyboval výrazne v kladných číslach, až kým na začiatku vojny na Ukrajine klesol. Za posledný rok a pol sa nálada pomaly zlepšuje. Ešte začiatkom roka 2024 bol index dôvery o viac ako 30 bodov nižší než v súčasnosti.
Napriek rastúcemu trendu zostáva situácia v oblasti objednávok napätá. Podiel firiem, ktoré sa sťažujú na ich nedostatok, v septembri mierne vzrástol na 46,7 % z úrovne 45,7 %.
