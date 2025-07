Nálada v nemeckej bytovej výstavbe v júni vzrástla

Mníchov 16. júla (TASR) - Nálada v nemeckom sektore bytovej výstavby sa minulý mesiac zlepšila a aj keď zotrváva v negatívnom teritóriu, bola najvyššia za takmer tri roky. Uviedol to v stredu nemecký ekonomický inštitút Ifo. Informovala o tom agentúra DPA.



Index dôvery dosiahol v júni -25,2 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom predstavuje zlepšenie o takmer šesť bodov. Aj keď naďalej zostáva v negatívnom teritóriu, je to najvyššia úroveň indexu od septembra 2022.



Pozitívne sa vyvíjali najmä očakávania firiem. Príslušný index sa priblížil k úrovni, ktorú nemecký sektor bytovej výstavby zaznamenal naposledy pred prepadom, ktorý nasledoval po začatí vojny na Ukrajine.



„Firmy v oblasti bytovej výstavby sú optimistickejšie, aj keď optimizmus je naďalej veľmi opatrný,“ povedal šéf oddelenia prieskumov v Ifo Klaus Wohlrabe. „Nálada je lepšia, na návrat k normálu však máme pred sebou ešte dlhú cestu,“ dodal.



To je vidieť najmä v oblasti objednávok. Takmer polovica z oslovených firiem (47,9 %) naďalej poukazuje na nedostatok objednávok. „Smer je správny, avšak bytová výstavba potrebuje viac než iba vyhlásenia vlády,“ dodal Wohlrabe, čím poukázal na požiadavky sektora, aby štát urobil viac na podporu výstavby bytov.





Nemeckí strojári sú vo vzťahu k USA pomerne pozitívne naladení



Napriek pokračujúcemu colnému sporu sú nemeckí strojári vo vzťahu k americkému trhu relatívne pozitívne naladení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v stredu zverejnila výsledky prieskumu Združenia nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA).



Súčasné odbytové možnosti v USA hodnotilo ako veľmi dobré alebo dobré 31 % oslovených spoločností. Na druhej strane štvrtina uviedla slabé alebo veľmi slabé trhové príležitosti. Podobne pozitívne hodnoty dosiahol len región Blízkeho a Stredného východu, zatiaľ čo negatívne hodnotenia súčasného predaja prevládajú na nemeckom domácom trhu alebo v obchode s Čínou.



V druhom polroku očakáva zlepšenie podmienok v Európe a Nemecku 31 % firiem. Vo vzťahu k USA je optimistických 27 % spoločností, zatiaľ čo 15 % očakáva zhoršenie podmienok. Celkovo je nálada v odvetví naďalej utlmená a spoločnosti sú opatrne optimistické, pokiaľ ide o druhý polrok, uviedlo VDMA.



„Celkovo bude súčasný rok pre väčšinu spoločností pravdepodobne zmiešaný a rast tržieb sa opäť prejaví až v roku 2026,“ uviedol hlavný ekonóm združenia Johannes Gernandt.



Na prieskume sa v období od 24. júna do 4. júla tohto roka zúčastnilo 936 členských spoločností VDMA.