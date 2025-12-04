Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. december 2025Meniny má Barbora a Barbara
< sekcia Ekonomika

Nálada v nemeckej ekonomike sa v priebehu roka takmer nezlepšila

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Index sa aktuálne v nachádza len o 2,8 bodu vyššie v porovnaní s januárom. Hodnotenie aktuálnej situácie sa navyše mierne zhoršilo, keď príslušný index za 11 mesiacov klesol o 0,4 bodu.

Autor TASR
Mníchov 4. decembra (TASR) - Nálada v nemeckej ekonomike sa v priebehu tohto roka takmer nezlepšila, ukázal dôležitý index podnikateľskej klímy inštitútu Ifo, ktorý zostáva výrazne pod hodnotami z minulých rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Firmy hodnotia ekonomický vývoj triezvo a s obavami,“ uviedol vedúci prieskumu mníchovského inštitútu Klaus Wohlrabe.

V novembri klesol najdôležitejší nemecký ekonomický barometer o 0,3 bodu na 88,1 bodu, uviedol inštitút Ifo.

Index sa aktuálne v nachádza len o 2,8 bodu vyššie v porovnaní s januárom. Hodnotenie aktuálnej situácie sa navyše mierne zhoršilo, keď príslušný index za 11 mesiacov klesol o 0,4 bodu. Len očakávania firiem sa zlepšili, pričom príslušný index stúpol o 5,9 bodu.

Vidíme stabilizáciu podnikateľského prostredia, ktorá je poháňaná len očakávaniami, a eufória zo začiatku roka už opäť opadla,“ uviedol Wohlrabe.

Hoci sa nálada v priemysle od januára výrazne zlepšila, vo všetkých odvetviach však zostáva v negatívnej oblasti. „Celkovo sa vo všetkých hospodárskych odvetviach ukazuje, že nemožno hovoriť o oživení,“ myslí si Wohlrabe.

Nálada v obchode sa mierne zlepšila, ale na konci roka takisto zostáva na veľmi nízkej úrovni. V stavebníctve, naopak, došlo v priebehu roka k vzostupnému trendu, pričom tento sektor sa dostal z hlbokej krízy.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne