Nálada v nemeckej ekonomike sa v priebehu roka takmer nezlepšila
Index sa aktuálne v nachádza len o 2,8 bodu vyššie v porovnaní s januárom. Hodnotenie aktuálnej situácie sa navyše mierne zhoršilo, keď príslušný index za 11 mesiacov klesol o 0,4 bodu.
Autor TASR
Mníchov 4. decembra (TASR) - Nálada v nemeckej ekonomike sa v priebehu tohto roka takmer nezlepšila, ukázal dôležitý index podnikateľskej klímy inštitútu Ifo, ktorý zostáva výrazne pod hodnotami z minulých rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Firmy hodnotia ekonomický vývoj triezvo a s obavami,“ uviedol vedúci prieskumu mníchovského inštitútu Klaus Wohlrabe.
V novembri klesol najdôležitejší nemecký ekonomický barometer o 0,3 bodu na 88,1 bodu, uviedol inštitút Ifo.
Index sa aktuálne v nachádza len o 2,8 bodu vyššie v porovnaní s januárom. Hodnotenie aktuálnej situácie sa navyše mierne zhoršilo, keď príslušný index za 11 mesiacov klesol o 0,4 bodu. Len očakávania firiem sa zlepšili, pričom príslušný index stúpol o 5,9 bodu.
„Vidíme stabilizáciu podnikateľského prostredia, ktorá je poháňaná len očakávaniami, a eufória zo začiatku roka už opäť opadla,“ uviedol Wohlrabe.
Hoci sa nálada v priemysle od januára výrazne zlepšila, vo všetkých odvetviach však zostáva v negatívnej oblasti. „Celkovo sa vo všetkých hospodárskych odvetviach ukazuje, že nemožno hovoriť o oživení,“ myslí si Wohlrabe.
Nálada v obchode sa mierne zlepšila, ale na konci roka takisto zostáva na veľmi nízkej úrovni. V stavebníctve, naopak, došlo v priebehu roka k vzostupnému trendu, pričom tento sektor sa dostal z hlbokej krízy.
