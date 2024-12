Nálada v nemeckom automobilovom priemysle v novembri opäť klesla

Mníchov 3. decembra (TASR) - Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa naďalej zhoršuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v utorok zverejnila údaje ekonomického inštitútu Ifo.



Index dôvery, ktorý zostavuje mníchovský inštitút, v novembri klesol o ďalších 3,5 bodu a dostal sa na mínus 32,1 bodu, čo je najnižšia hodnota od vrcholu pandémie koronavírusu. Hlavným dôvodom zostáva slabý dopyt. Veľké množstvá objednávok, ktoré automobilky nahromadili v súvislosti s pandémiou a problémami v dodávateľskom reťazci, sú už minulosťou a nové objednávky neprichádzajú v takom množstve, aby sa využili produkčné kapacity, uviedla Anita Wölflová z inštitútu Ifo.



Existuje aj jedna oblasť, v ktorej nastalo výrazné oživenie. Vedľajší index exportných očakávaní sa v novembri zvýšil o 12,1 bodu, hoci na úrovni mínus 19,2 bodu zotrval hlboko v zápornom pásme.



"Firmy stále čakajú na to, ako sa bude vyvíjať obchodná politika," uviedla Wölflová, pričom odkázala na hrozbu nových protekcionistických opatrení po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu. Od volieb v USA navyše prudko posilnil americký dolár, čo by mohlo prospieť európskym vývozcom, dodala ekonómka.