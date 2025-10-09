< sekcia Ekonomika
Nálada v nemeckom automobilovom priemysle v septembri klesla
Autor TASR
Mníchov 9. októbra (TASR) - Nálada v nemeckom automobilovom priemysle v septembri klesla, pod čo sa podpísala aj nespokojnosť s výkonom novej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá vo štvrtok zverejnila výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo.
Index podnikateľskej klímy pre automobilové odvetvie dosiahol v septembri podľa údajov Ifo -21,7 bodu, čo je o 5,7 bodu menej v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Prudký pokles nasledoval po dvoch mesiacoch výrazného rastu. „Začínajú sa tu prejavovať prvé náznaky sklamania z novej spolkovej vlády,“ uviedla Anita Wölflová, expertka na automobilový priemysel v inštitúte Ifo. „Spoločnosti dúfali, že vláda prostredníctvom významných štrukturálnych reforiem zvýši konkurencieschopnosť Nemecka. Zatiaľ sa tieto nádeje nepotvrdili,“ dodala.
V septembri sa zhoršili najmä podnikateľské očakávania, keď čiastkový index Ifo klesol o 8,3 bodu na -23,1 bodu. Hodnotenie súčasnej podnikateľskej situácie sa takisto znížilo, aj keď miernejšie, o 3 body na -19,9 bodu. Exportné očakávania sa, naopak, vyvíjali pozitívne. Príslušný index vzrástol na úroveň 16,7 bodu a dostal sa najvyššie od apríla 2023. Súčasný pokles „nemožno pripísať neistej situácii v zahraničnom obchode“, zdôraznila Wölflová a dodala, že zhoršenie nálady skôr odráža „pretrvávajúcu celkovú ekonomickú slabosť Nemecka“.
