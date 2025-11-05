Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v októbri zlepšila

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Nedostatok objednávok hlásilo menej spoločností a opäť vzrástli aj exportné očakávania.

Autor TASR
Mníchov 5. novembra (TASR) - Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa výrazne zlepšila. Index podnikateľskej klímy v odvetví sa v októbri zvýšil o 8,4 bodu na -12,9 bodu, oznámil v stredu ekonomický inštitút Ifo. Ukazovateľ zotrval v negatívnom pásme, výsledok však bol oveľa lepší ako na začiatku roka, keď prechodne klesol pod hranicu -40 bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Predovšetkým obchodné očakávania v automobilovom priemysle sa výrazne zlepšili,“ uviedla Anita Wölflová, expertka na automobilový priemysel v inštitúte Ifo. Príslušný vedľajší index vyskočil na -3,9 bodu zo septembrovej hodnoty -22,1 bodu a dostal sa najvyššie za posledné dva roky. K zlepšeniu prispeli viaceré pozitívne faktory vrátane prudkého rastu dopytu, zatiaľ čo využite produkčných kapacít dosiahlo najvyššiu úroveň od začiatku roka. Nedostatok objednávok hlásilo menej spoločností a opäť vzrástli aj exportné očakávania.
