Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa výrazne zhoršila
Prudký pokles, ktorý nasledoval po silnom októbrovom náraste, možno pripísať pesimistickejším podnikateľským očakávaniam.
Autor TASR
Mníchov 3. decembra (TASR) - Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v novembri výrazne zhoršila, najmä v dôsledku pesimistických očakávaní do nasledujúcich mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na prieskum ekonomického inštitútu Ifo.
Index podnikateľskej klímy v novembri klesol na -20 bodov z úrovne -13,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci, oznámil v stredu mníchovský inštitút. Prudký pokles, ktorý nasledoval po silnom októbrovom náraste, možno pripísať pesimistickejším podnikateľským očakávaniam. Hodnotenie súčasných podmienok sa v novembri zlepšilo, očakávania do nasledujúcich mesiacov sú však podstatne horšie. Príslušný vedľajší index klesol z októbrových -4,6 bodu na -23 bodov v novembri.
„Tieto výkyvy v podnikateľskej nálade odrážajú veľmi vysokú a rastúcu neistotu v oblasti hospodárskej politiky v Nemecku aj vo svete,“ uviedla Anita Wölflová, expertka inštitútu Ifo pre automobilový priemysel.
