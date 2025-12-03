Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Ekonomika

Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa výrazne zhoršila

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Prudký pokles, ktorý nasledoval po silnom októbrovom náraste, možno pripísať pesimistickejším podnikateľským očakávaniam.

Autor TASR
Mníchov 3. decembra (TASR) - Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v novembri výrazne zhoršila, najmä v dôsledku pesimistických očakávaní do nasledujúcich mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na prieskum ekonomického inštitútu Ifo.

Index podnikateľskej klímy v novembri klesol na -20 bodov z úrovne -13,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci, oznámil v stredu mníchovský inštitút. Prudký pokles, ktorý nasledoval po silnom októbrovom náraste, možno pripísať pesimistickejším podnikateľským očakávaniam. Hodnotenie súčasných podmienok sa v novembri zlepšilo, očakávania do nasledujúcich mesiacov sú však podstatne horšie. Príslušný vedľajší index klesol z októbrových -4,6 bodu na -23 bodov v novembri.

Tieto výkyvy v podnikateľskej nálade odrážajú veľmi vysokú a rastúcu neistotu v oblasti hospodárskej politiky v Nemecku aj vo svete,“ uviedla Anita Wölflová, expertka inštitútu Ifo pre automobilový priemysel.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne