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Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v júli výrazne zlepšila
Podnikateľské očakávania sa dostali na najvyššiu úroveň za viac ako tri roky.
Autor TASR,aktualizované
Mníchov 5. augusta (TASR) - Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa výrazne zlepšila. Index podnikateľskej klímy pre odvetvie, ktorý zostavuje ekonomický inštitút Ifo, v júli vzrástol o šesť bodov na -15,6 bodu. Zlepšili sa najmä podnikateľské očakávania, ktoré sa dostali na najvyššiu úroveň za viac ako tri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hodnotenie súčasnej podnikateľskej situácie, naopak, zostalo negatívne, zatiaľ čo očakávania v oblasti exportu sa zlepšili. Nové objednávky pribúdali miernym tempom na domácom trhu aj z ostatných krajín eurozóny.
Z oživenia objednávok profitovali okrem iných výrobcovia zariadení a komponentov, ktoré sa dajú využiť aj mimo automobilového odvetvia, napríklad v obrannom priemysle, uviedla expertka Ifo pre automobilový sektor Anita Wölflová. „Rastúce investície do zbrojárskeho priemyslu v celej Európe by mohli priniesť prospech niektorým častiam automobilového priemyslu,“ dodala.
Objednávky v nemeckom strojárstve v júni vzrástli
Objednávky na produkty nemeckých strojárskych podnikov v júni vzrástli. Oznámilo to v stredu Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA), podľa ktorého k rastu prispel najmä silný dopyt z krajín mimo eurozóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celková hodnota objednávok v reálnych cenách v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v júni vzrástla o 21 % a za celý prvý polrok sa zvýšila o 5 %. Objednávky z krajín, ktoré nie sú členmi eurozóny, vzrástli o 16 %. V Nemecku objednávky, naopak, klesli o 2 % a v bloku spoločnej meny sa prepadli až o 8 %. „Neistota a neochota investovať v dôsledku globálnej krízy zostávajú vysoké. Nemecko a Európa potrebujú zásadné reformy, aby sa zlepšili rámcové podmienky pre podniky,“ uviedla ekonomická expertka VDMA Anke Uhligová.
Hodnotenie súčasnej podnikateľskej situácie, naopak, zostalo negatívne, zatiaľ čo očakávania v oblasti exportu sa zlepšili. Nové objednávky pribúdali miernym tempom na domácom trhu aj z ostatných krajín eurozóny.
Z oživenia objednávok profitovali okrem iných výrobcovia zariadení a komponentov, ktoré sa dajú využiť aj mimo automobilového odvetvia, napríklad v obrannom priemysle, uviedla expertka Ifo pre automobilový sektor Anita Wölflová. „Rastúce investície do zbrojárskeho priemyslu v celej Európe by mohli priniesť prospech niektorým častiam automobilového priemyslu,“ dodala.
Objednávky v nemeckom strojárstve v júni vzrástli
Objednávky na produkty nemeckých strojárskych podnikov v júni vzrástli. Oznámilo to v stredu Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA), podľa ktorého k rastu prispel najmä silný dopyt z krajín mimo eurozóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celková hodnota objednávok v reálnych cenách v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v júni vzrástla o 21 % a za celý prvý polrok sa zvýšila o 5 %. Objednávky z krajín, ktoré nie sú členmi eurozóny, vzrástli o 16 %. V Nemecku objednávky, naopak, klesli o 2 % a v bloku spoločnej meny sa prepadli až o 8 %. „Neistota a neochota investovať v dôsledku globálnej krízy zostávajú vysoké. Nemecko a Európa potrebujú zásadné reformy, aby sa zlepšili rámcové podmienky pre podniky,“ uviedla ekonomická expertka VDMA Anke Uhligová.