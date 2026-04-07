Nálada v nemeckom automobilovom sektore sa v marci zhoršila
Autor TASR
Mníchov 7. apríla (TASR) - Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa minulý mesiac zhoršila. Ukázal to prieskum mníchovského ekonomického inštitútu Ifo, ktorého výsledky zverejnil v utorok. Index podnikateľskej klímy v odvetví, ktorý inštitút zostavuje, v marci klesol o tri body na hodnotu -18,7 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Firmy hodnotili svoju súčasnú podnikateľskú situáciu ako výrazne horšiu ako v predchádzajúcom mesiaci, ale zlepšili sa ich očakávania,“ uviedla expertka Ifo pre automobilový sektor Anita Wölflová. Zlepšilo sa hodnotenie celkových zásob objednávok aj očakávania v oblasti exportu.
Ukazovateľ očakávaní v oblasti zamestnávania sa v marci posilnil o viac ako 24 bodov na úroveň -19,8 bodu, čo znamená, že by sa mohlo spomaliť tempo redukcie počtu pracovných miest. Štatistické údaje z trhu práce tiež naznačujú takýto vývoj, keďže v prvom štvrťroku bolo nemeckému Spolkovému úradu práce opäť nahlásených viac voľných pracovných miest pre profesie, ktoré potrebuje automobilový priemysel. „Zdá sa, že pokles počtu pracovných miest, ktorý možno pozorovať od roku 2022, sa zastavil,“ poznamenala Wölflová.
