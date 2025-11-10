< sekcia Ekonomika
Nálada v nemeckom chemickom priemysle v októbri prudko klesla
Autor TASR
Mníchov 10. novembra (TASR) - Nálada v chemickom priemysle v Nemecku minulý mesiac klesla najnižšie za posledné dva roky. Hlavnou príčinou boli zhoršené očakávania do budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo.
Index podnikateľskej klímy pre odvetvie, ktorý zostavuje inštitút Ifo, v porovnaní so septembrom klesol o 7,4 bodu na -19,4 bodu. Na nižšej úrovni sa ocitol naposledy v júli 2023. Podporné opatrenia nemeckej vlády v súčasnej hospodárskej situácii nepostačujú na to, aby sa začal obrat, uviedla expertka mníchovského inštitútu Anna Wolfová. Firmy hlásili výrazné zhoršenie dôvery najmä pri pohľade do budúcnosti. Index podnikateľských očakávaní klesol o 9,6 bodu na -13,3 bodu. Hodnotenie súčasných podmienok sa tiež zhoršilo a príslušný index klesol o 5,5 bodu na -25,3 bodu.
Zvýšený konkurenčný tlak zo zahraničia zároveň núti mnohé podniky znižovať ceny. Spoločnosti, ktoré plánujú znížiť svoje ceny, v októbri výrazne prevažovali nad tými, ktoré ich plánujú zvýšiť, zatiaľ čo v septembri boli obe skupiny približne rovnaké. To môže podľa inštitútu Ifo odrážať aj mimoriadne nízky počet objednávok, pričom firmy v októbrovom prieskume hodnotili svoju situáciu v oblasti nevybavených objednávok ako najhoršiu za viac ako tri desaťročia.
