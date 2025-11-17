< sekcia Ekonomika
Nálada v nemeckom sektore bytovej výstavby sa v októbri zhoršila
Kľúčovým problémom zostáva nedostatok objednávok, uviedol Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov inštitútu Ifo.
Mníchov 17. novembra (TASR) - Nálada v sektore bytovej výstavby v Nemecku sa opäť mierne zhoršila. Index podnikateľskej klímy, ktorý zostavuje ekonomický inštitút Ifo, v októbri klesol na -22 bodov zo septembrovej hodnoty -23 bodov. Spoločnosti hodnotili negatívnejšie súčasné podmienky aj výhľad do nasledujúcich mesiacov, oznámil v pondelok mníchovský inštitút. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Kľúčovým problémom zostáva nedostatok objednávok, uviedol Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov inštitútu Ifo. Nedostatočné využitie kapacít na druhej strane hlásilo menej spoločností. Ich podiel klesol zo 46,7 % v septembri na októbrových 44,4 %, čo bola najnižšia hodnota za približne dva roky. V sektore bytovej výstavby naďalej pretrváva problém s meškajúcimi stavebnými povoleniami. Situácia v oblasti objednávok sa môže udržateľne zlepšiť až vtedy, keď sa zrealizuje viac projektov, poznamenal Wohlrabe. Podiel zrušených projektov klesol len mierne na 8 % zo septembrových 8,4 % a zostáva tak na vysokej úrovni, uzavrel inštitút Ifo.
