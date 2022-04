Nálada v nemeckom stavebníctve v apríli prudko klesla

Mníchov 28. apríla (TASR) - Nálada v nemeckom stavebnom sektore zaznamenala tento mesiac prudký pokles. Stále viac stavebných podnikov totiž čelí v dôsledku vojny na Ukrajine nedostatku materiálov. Uviedol to vo štvrtok ekonomický inštitút Ifo. Informoval o tom server RTTNews.



Podľa prieskumu inštitútu podiel nemeckých stavebných firiem, ktoré zaznamenali nedostatok materiálov, dosiahol v apríli 54,2 %. V predchádzajúcom mesiaci to bolo 37,2 %. Pri inžinierskych stavbách podiel takto poškodených firiem vzrástol z 31,5 % na 46,2 %.



"Je to najhorší výsledok od začatia zverejňovania príslušných údajov v roku 1991," povedal Felix Leiss z Ifo.



Čiastkový index očakávaní firiem v oblasti pozemných stavieb dosiahol v apríli -46,9 bodu. Aj v tomto prípade je to najhorší výsledok od roku 1991. V prípade inžinierskych stavieb čiastkový index klesol na -48,6 bodu.



Podľa Leissa je za tým najmä vojna na Ukrajine. "Rusko a Ukrajina sú kľúčovými dodávateľmi štrukturálnej ocele. Tej je teraz nedostatok."