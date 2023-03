Nálada v nemeckých automobilkách sa vo februári zhoršila

Mníchov 3. marca (TASR) - Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa vo februári zhoršila. Dôvodom sú obavy z klesajúceho dopytu. Ukázal to v piatok prieskum mníchovského inštitútu Ifo. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prieskum ukázal, že index podnikateľskej dôvery v nemeckom automobilovom sektore klesol vo februári na 6 bodov z januárových 12,5 bodu.



"Výrobcovia hodnotia najmä svoju súčasnú situáciu ako drasticky horšiu než v predchádzajúcom mesiaci. Pravdepodobne to súvisí so skutočnosťou, že kupujúci sú momentálne veľmi opatrní (pri utrácaní)," povedal Oliver Falck, riaditeľ centra pre priemyselné organizácie a nové technológie v Ifo (Ifo Center for Industrial Organization and New Technologies).



Na druhej strane, dodávatelia v automobilovom priemysle hodnotili svoju aktuálnu situáciu vo februári ako lepšiu než v januári.



Výrobcovia však uviedli, že ich vyhliadky sa zhoršili. Príslušný čiastkový index tak klesol vo februári na 2,8 z januárových 21,4 bodu.



"Zatiaľ čo výrobcovia v súčasnosti stále pracujú na existujúcich objednávkach, dopyt zo strany potenciálnych kupcov pokrivkáva. Jedným z dôvodov môže byť neistý vývoj cien elektriny," povedal Falck.



Mníchovský inštitút zároveň uviedol, že automobilky očakávajú rast exportu, ale čo je dôležité, menej z nich plánuje v najbližších mesiacoch rozširovať výrobu, uvádza sa vo vyhlásení.