Nálada v nemeckých podnikoch je blízko pandemického minima

Berlín 5. októbra (TASR) - Nálada v malých a stredne veľkých podnikoch v Nemecku sa v septembri zhoršila. Ich dôvera v ďalší vývoj ekonomiky sa priblížila k minimu z čias pandémie ochorenia COVID-19. Dôvodom je masívny rast nákladov, slabý dopyt a vysoké úrokové sadzby. Ukázal to vo štvrtok prieskum úverovej agentúry Creditreform. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa výsledkov prieskumu index ekonomického sentimentu na rok 2023 v prípade malých a stredne veľkých firiem, ktoré tvoria chrbticu nemeckej ekonomiky, sa v septembri prvýkrát od roku 2020 prepadol do záporného pásma na -1,2 bodu. To signalizuje pokles výkonu ekonomiky.



Na prieskume Creditreform sa zúčastnilo približne 1200 firiem. Hodnota indexu bola naposledy nižšia v roku 2020, keď dosiahla -5,7 bodu.



Pre prudký nárast nákladov na financovanie a pochmúrnu ekonomickú situáciu sa podľa Creditreformu znížila aj ochota týchto podnikov investovať.



Podiel spoločností plánujúcich investície klesol na 38,4 % zo 46,2 % v minulom roku, čo je najnižšia úroveň za takmer 20 rokov.



"Aj keď nemecká ekonomika v budúcom roku už nebude klesať, vplyv krízy bude stále značný a bude mať dôsledky v nasledujúcich mesiacoch," povedal Patrik-Ludwig Hantzsch, šéf Creditreform Economic Research, ktorý zároveň predpovedal, že pribudnú prípady platobnej neschopnosti podnikov.