Nálada v talianskej ekonomike sa v decembri zlepšila
Podnikateľská dôvera sa dostala na najvyššiu úroveň za takmer dva roky.
Autor TASR
Rím 19. decembra (TASR) - Nálada v talianskej ekonomike sa na konci roka zlepšila. Spotrebiteľská dôvera sa mierne posilnila a podnikateľská dôvera sa dostala na najvyššiu úroveň za takmer dva roky. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery v decembri vzrástol na 96,6 bodu z novembrových 95 bodov, uviedol taliansky štatistický úrad Istat. Ekonómovia počítali so zvýšením len na 96 bodov. Index však stále zostáva pod hranicou 100 bodov, ktorá oddeľuje pesimizmus od optimizmu.
Podľa štatistikov sa zlepšili všetky zložky indexu okrem hodnotenia celkovej ekonomickej situácie a možnosti sporenia v aktuálnom období.
Index ekonomickej klímy stúpol na 97 bodov z 96,5 bodu. Index očakávaní týkajúci sa vývoja ekonomiky sa zlepšil z 90,2 na 91,6 bodu. Index osobnej klímy vzrástol na 96,4 z 94,5 bodu.
Zložený index podnikateľskej dôvery sa v decembri zvýšil na 96,5 bodu z novembrových 96,1 bodu a dostal sa na najvyššiu úroveň od marca 2024.
Rast indexu potiahol predovšetkým sektor finančných služieb, keď príslušný index vyskočil na 100 bodov z 97,8 bodu. Index dôvery v maloobchode prakticky stagnoval na 107,2 bodu (v novembri 107,3), zatiaľ čo index dôvery vo výrobnom sektore klesol na 88,4 bodu z 89,5 bodu.
