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Nálada v talianskom priemysle sa v júli zlepšila
Zlepšil sa ukazovateľ celkových objednávok na -16,5 bodu z júnových -19,3 bodu, čo bolo výsledkom zlepšenia indikátora objednávok zo zahraničia na -21,9 bodu z -24,5 bodu.
Autor TASR
Rím 31. júla (TASR) - Dôvera v priemyselnom sektore Talianska sa v júli zvýšila. Index nálady v odvetví stúpol na 89,6 bodu z júnových 88,6 bodu. Dostal sa tak na najvyššiu úroveň od júna 2023. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zlepšil sa ukazovateľ celkových objednávok na -16,5 bodu z júnových -19,3 bodu, čo bolo výsledkom zlepšenia indikátora objednávok zo zahraničia na -21,9 bodu z -24,5 bodu. Posilnil sa aj index hodnotenia súčasnej produkcie na -15 bodov z -15,7 bodu.
Inflačné očakávania talianskych priemyselníkov sa v júli zmiernili a ukazovateľ, ktorý ich mapuje, klesol na 15,3 bodu z hodnoty 22 bodov. Zároveň sa indikátor zamestnanosti posilnil na 4,4 bodu z úrovne -1,8 bodu. Index celkovej podnikateľskej dôvery v Taliansku mierne stúpol, a to na 95,6 bodu z úrovne 95,3 bodu, na ktorej bol v predošlom mesiaci.
Zlepšil sa ukazovateľ celkových objednávok na -16,5 bodu z júnových -19,3 bodu, čo bolo výsledkom zlepšenia indikátora objednávok zo zahraničia na -21,9 bodu z -24,5 bodu. Posilnil sa aj index hodnotenia súčasnej produkcie na -15 bodov z -15,7 bodu.
Inflačné očakávania talianskych priemyselníkov sa v júli zmiernili a ukazovateľ, ktorý ich mapuje, klesol na 15,3 bodu z hodnoty 22 bodov. Zároveň sa indikátor zamestnanosti posilnil na 4,4 bodu z úrovne -1,8 bodu. Index celkovej podnikateľskej dôvery v Taliansku mierne stúpol, a to na 95,6 bodu z úrovne 95,3 bodu, na ktorej bol v predošlom mesiaci.