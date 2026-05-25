Nálada v tureckej ekonomike sa v máji mierne zlepšila
Autor TASR
Istanbul 25. mája (TASR) - Nálada v tureckej ekonomike sa v máji mierne zlepšila, aj keď sentiment zostáva v pesimistickom teritóriu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index ekonomického sentimentu v máji vzrástol na 97,2 bodu z aprílových 96,4 bodu, uviedol turecký štatistický úrad. Index však zostáva pod hranicou 100 bodov, čo signalizuje pesimistický výhľad.
Index dôvery vo výrobnom sektore stúpol 101 bodov z 98,6 bodu a index dôvery v maloobchode na 112,5 bodu zo 111,6 bodu. Index dôvery v službách klesol na 109 bodov zo 109,7 bodu a index dôvery v stavebníctve na 82,1 bodu z 83,6 bodu.
Spotrebiteľská dôvera stagnovala, keď príslušný index zostal nezmenený na úrovni 85,5 bodu.
