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Nálada vo fínskom výrobnom sektore vzrástla na štvorročné maximum
Zlepšili sa napríklad očakávania sektora, čo sa týka budúcej produkcie - to znamená výroby v najbližších mesiacoch.
Autor TASR
Helsinki 27. júla (TASR) - Nálada vo fínskom výrobnom sektore sa tento mesiac prudko zlepšila a dosiahla najvyššiu úroveň za viac než štyri roky. Poukázali na to najnovšie údaje Konfederácie fínskeho priemyslu, ktoré zverejnil portál tradingeconomics.
Index nálady vo fínskom výrobnom sektore dosiahol v júli sedem bodov. To je takmer dvojnásobná hodnota oproti situácii v predchádzajúcom mesiaci, v ktorom index vykázal štyri body. Júlová úroveň indexu je zároveň najvyššia od júna 2022 a opäť sa tak posunula ďalej od dlhodobého priemeru na úrovni nula bodov.
Zlepšili sa napríklad očakávania sektora, čo sa týka budúcej produkcie - to znamená výroby v najbližších mesiacoch. Príslušný index vzrástol z júnových 28 bodov na 31 bodov. Okrem toho sa zvýšil podiel firiem, ktoré uviedli, že idú na plný výkon. V júni sa takto vyjadrilo z oslovených firiem 66 %, v júli to bolo 68 %.
Index nálady vo fínskom výrobnom sektore dosiahol v júli sedem bodov. To je takmer dvojnásobná hodnota oproti situácii v predchádzajúcom mesiaci, v ktorom index vykázal štyri body. Júlová úroveň indexu je zároveň najvyššia od júna 2022 a opäť sa tak posunula ďalej od dlhodobého priemeru na úrovni nula bodov.
Zlepšili sa napríklad očakávania sektora, čo sa týka budúcej produkcie - to znamená výroby v najbližších mesiacoch. Príslušný index vzrástol z júnových 28 bodov na 31 bodov. Okrem toho sa zvýšil podiel firiem, ktoré uviedli, že idú na plný výkon. V júni sa takto vyjadrilo z oslovených firiem 66 %, v júli to bolo 68 %.