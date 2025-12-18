< sekcia Ekonomika
Nálada vo francúzskej výrobe vzrástla
Dosiahla najvyššiu úroveň za takmer dva roky.
Autor TASR
Paríž 18. decembra (TASR) - Nálada vo francúzskom výrobnom sektore sa v závere tohto roka prudko zvýšila a dosiahla najvyššiu úroveň za takmer dva roky. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE, ktoré priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Index dôvery vo výrobnom sektore dosiahol v decembri 102,3 bodu oproti 98,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od marca 2024.
Zároveň sa vrátil nad úroveň dlhodobého priemeru, ktorú predstavuje 100 bodov. Túto úroveň prekročil index prvýkrát od spomínaného marca 2024 v októbri tohto roka. Decembrové údaje ekonómov prekvapili, keďže tí počítali so zotrvaním indexu na novembrovej hodnote.
Pod výrazné zlepšenie celkového indexu sa podpísal najmä čiastkový index predchádzajúcej produkcie. Ten prudko vzrástol, pričom sa vrátil do pozitívneho teritória. Zatiaľ čo v novembri dosiahol -10 bodov, v decembri predstavoval 8 bodov.
Zlepšila sa aj situácia v oblasti očakávaní celkovej produkcie. Príslušný index dosiahol -7 bodov, pred mesiacom predstavoval -9 bodov.
Vzrástol aj index celkovej podnikateľskej dôvery, ktorý zahrnuje okrem výroby aj stavebníctvo, služby, obchod a veľkoobchod. Zatiaľ čo v novembri dosiahol 98 bodov, v decembri to bolo 99 bodov.
