Nálada vo francúzskom priemysle sa zlepšila, ale v službách klesla
Autor TASR
Paríž 22. mája (TASR) - Celková podnikateľská nálada vo Francúzsku sa v máji medzimesačne nezmenila. Hodnota indexu dôvery podnikateľov, ktorý zostavuje francúzsky štatistický úrad INSEE, zostala v súlade s očakávaniami na úrovni 94 bodov. Znamená to však, že je výrazne pod dlhodobým priemerom 100 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nálada v priemyselnom sektore sa zreteľne zlepšila a index, ktorý ju odzrkadľuje, vzrástol na 102 bodov z aprílových 100 bodov. Dostal sa tak nad svoj dlhodobý priemer vďaka lepšiemu hodnoteniu doterajšej produkcie a silnejším objednávkam. Indikátor dôvery vo francúzskom stavebníctve takisto mierne vzrástol, a to na 97 bodov z úrovne 96 bodov, a stúpol aj ukazovateľ nálady vo veľkoobchode na 96 bodov z hodnoty 95 bodov.
Dôvera vo francúzskom odvetví služieb sa však v máji oslabila. Index, ktorý ju mapuje, klesol na 93 bodov z aprílových 94 bodov. Ešte prudšie sa v máji zhoršil ukazovateľ nálady v maloobchode, a to na 89 bodov z úrovne 94 bodov. Spôsobil to slabší dopyt a zhoršujúci sa výhľad.
