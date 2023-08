Paríž 24. augusta (TASR) - Nálada vo francúzskom výrobnom sektore klesla tento mesiac výraznejšie, než sa očakávalo, pričom zaznamenala najnižšiu úroveň za viac než 2,5 roka. Podpísalo sa pod to najmä nepriaznivé hodnotenie minulej produkcie. Uviedol to vo štvrtok francúzsky štatistický úrad INSEE, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Index dôvery vo výrobnom sektore dosiahol v auguste 96 bodov oproti 101 bodom v júli. To je najnižšia hodnota indexu od januára 2021. Index zároveň zaostal za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali iba s jeho miernym poklesom na 99 bodov.



Výrazne klesol index hodnotenia minulej produkcie za posledné tri mesiace. Ten sa prepadol z 9 bodov v júli na -5 bodov, pričom zaznamenal najnižšiu úroveň od augusta 2020.



Na druhej strane, čiastkový index očakávaní, čo sa týka vlastnej produkcie v budúcich troch mesiacoch, sa zvýšil z -4 bodov v júli na jeden bod. V prípade očakávaní vývoja produkcie priemyslu ako celku sa príslušný čiastkový index nemenil a zotrval na júlovej hodnote -9 bodov.