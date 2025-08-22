Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nálada vo francúzskom výrobnom sektore sa udržala na stabilnej úrovni

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na jednej strane sa zlepšilo hodnotenie, čo sa týka predchádzajúcej situácie výrobcov v oblasti produkcie, na strane druhej sa zhoršila situácia, čo sa týka nových objednávok.

Paríž 22. augusta (TASR) - Nálada vo francúzskom výrobnom sektore sa v auguste udržala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Nemenila sa ani nálada v celom podnikateľskom sektore. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.

Index dôvery vo francúzskom výrobnom sektore dosiahol v auguste 96 bodov. To je rovnaká hodnota indexu ako v predchádzajúcom mesiaci. Naďalej sa tak nachádza pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje index na úrovni 100 bodov.

Nemenil sa ani index dôvery v celom podnikateľskom sektore, ktorý zahrnuje okrem výrobného sektora aj maloobchod, veľkoobchod, stavebníctvo a služby. Príslušný index dosiahol rovnako ako v prípade výroby 96 bodov, čo je opäť rovnaká hodnota ako v júli. Na jednej strane sa výrazne zhoršila nálada v maloobchode a klesla aj nálada v oblasti služieb, na druhej sa zlepšila v sektore stavebníctva.
