Nálada vo francúzskom výrobnom sektore v septembri klesla
Autor TASR
Paríž 19. septembra (TASR) - Nálada vo francúzskom výrobnom sektore sa tento mesiac zhoršila a vzdialila sa od dlhodobého priemeru. Vývoj vo výrobe výrazne ovplyvnilo najmä hodnotenie predchádzajúcej produkcie. Údaje francúzskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Index dôvery vo francúzskom výrobnom sektore dosiahol v septembri 96 bodov oproti nahor revidovanej hodnote z augusta 97 bodov. Údaje potvrdili odhady analytikov, znamená to však, že index sa opätovne vzdialil od dlhodobého priemeru, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov.
Celkovú náladu vo výrobe výrazne ovplyvnilo hodnotenie predchádzajúcej produkcie, kde čiastkový index klesol z -1 bodu na -8 bodov. V prípade, že sa nezapočíta pandemické obdobie, je to najnižšia hodnota tohto indexu od roku 2013. Okrem toho klesol aj čiastkový index nových objednávok. Dosiahol -23 bodov, zatiaľ čo za august predstavoval -20 bodov.
