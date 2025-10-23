< sekcia Ekonomika
Nálada vo francúzskom výrobnom sektore vzrástla na 1,5-ročné maximum
Výrazne sa zlepšila situácia v oblasti celkových nových objednávok, ako aj zahraničných objednávok. V obidvoch prípadoch dosiahol čiastkový index najvyššiu úroveň od marca 2024.
Autor TASR
Paríž 23. októbra (TASR) - Nálada vo francúzskom výrobnom sektore sa tento mesiac zlepšila, pričom zaznamenala najvyššiu úroveň za 1,5 roka. Zároveň prvýkrát za toto obdobie príslušný index prekonal úroveň dlhodobého priemeru. Údaje francúzskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Index dôvery vo francúzskom výrobnom sektore dosiahol v októbri 101 bodov oproti septembrovej úrovni 97 bodov. Je to najvyššia hodnota indexu od marca 2024, pričom od daného mesiaca aj prvýkrát prekonal dlhodobý priemer, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov.
Výrazne sa zlepšila situácia v oblasti celkových nových objednávok, ako aj zahraničných objednávok. V obidvoch prípadoch dosiahol čiastkový index najvyššiu úroveň od marca 2024.
Čo sa týka celkových nových objednávok, príslušný čiastkový index dosiahol -16 bodov, zatiaľ čo v septembri predstavoval -22 bodov. Pri zahraničných objednávkach index vzrástol z -16 bodov na -5 bodov.
Okrem toho sa výrazne zlepšilo hodnotenie očakávanej produkcie, a to najmä osobnej. V prípade očakávanej celkovej produkcie index vzrástol z -13 na -11 bodov a čo sa týka očakávanej osobnej produkcie index dosiahol 18 bodov oproti ôsmim bodom v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia hodnota toho indexu od februára 2022.
