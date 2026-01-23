< sekcia Ekonomika
Nálada vo francúzskom výrobnom sektore vzrástla na 3,5-ročné maximum
Januárové údaje zároveň výrazne prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom nálady a indexom na úrovni 101 bodov.
Autor TASR
Paríž 23. januára (TASR) - Nálada vo francúzskom výrobnom sektore pokračovala na začiatku tohto roka v raste, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za 3,5 roka. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE, ktoré priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Index dôvery vo francúzskom výrobnom sektore dosiahol v januári 105 bodov oproti 102 bodom v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od júla 2022, keď jeho hodnota bola 106,1 bodu.
Januárové údaje zároveň výrazne prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom nálady a indexom na úrovni 101 bodov.
Index sa navyše posunul vyššie nad dlhodobý priemer, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov. Za ostatný rok sa nad túto hranicu dostal index dôvery vo výrobnom sektore iba trikrát. Okrem januára a decembra ešte v októbri, keď dosiahol 100,9 bodu.
Index dôvery vo francúzskom výrobnom sektore dosiahol v januári 105 bodov oproti 102 bodom v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od júla 2022, keď jeho hodnota bola 106,1 bodu.
Januárové údaje zároveň výrazne prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom nálady a indexom na úrovni 101 bodov.
Index sa navyše posunul vyššie nad dlhodobý priemer, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov. Za ostatný rok sa nad túto hranicu dostal index dôvery vo výrobnom sektore iba trikrát. Okrem januára a decembra ešte v októbri, keď dosiahol 100,9 bodu.