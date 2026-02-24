< sekcia Ekonomika
Nálada vo francúzskom výrobnom sektore klesla
Index dôvery vo francúzskom výrobnom sektore dosiahol vo februári 102 bodov.
Autor TASR
Paríž 24. februára (TASR) - Po raste na 3,5-ročné maximum na začiatku roka zaznamenala nálada vo francúzskom výrobnom sektore vo februári pokles, pričom jeho rozsah bol výraznejší, než sa očakávalo. Na druhej strane, naďalej sa udržala nad dlhodobým priemerom. Informoval o tom server tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje francúzskeho štatistického úradu.
Index dôvery vo francúzskom výrobnom sektore dosiahol vo februári 102 bodov. V januári zaznamenal 105 bodov, čo bola najvyššia hodnota od júla 2022, v ktorom index zaznamenal 106,1 bodu.
Index klesol výraznejšie, než predpokladali analytici. Tí očakávali pokles iba na 104 bodov. Aj napriek výraznejšiemu poklesu sa však udržal nad dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje index na úrovni 100 bodov.
Zhoršilo sa hodnotenie očakávanej produkcie, a to najmä osobnej. V tomto prípade klesol čiastkový index z januárovej hodnoty 18 bodov na 10 bodov. Čo sa týka celkovej očakávanej produkcie, príslušný index zaznamenal pokles z -4 bodov na -6 bodov.
Horšie sa vyvíjali aj objednávky, keď čiastkový index celkových objednávok klesol z -11 na -16 bodov. Lepšie údaje vykázal čiastkový index zahraničných objednávok, ktorý zotrval na hodnote -6 bodov a udržal sa tak výrazne nad dlhodobým priemerom.
