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Nálada vo francúzskom výrobnom sektore v júni klesla
Vrátila sa na úroveň dlhoročného priemeru.
Autor TASR
Paríž 23. júna (TASR) - Nálada vo francúzskom výrobnom sektore tento mesiac klesla, pričom sa vrátila na úroveň dlhoročného priemeru. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje francúzskeho štatistického úradu. Informovala o tom agentúra DPA.
Index dôvery vo výrobnom sektore klesol v júni na 100 bodov zo 102 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Pokles bol tak výraznejší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom indexu na 101 bodov.
Nálada vo výrobe sa tak vrátila na úroveň dlhodobého priemeru. Ten predstavuje práve index na úrovni 100 bodov.
Nálada v celom podnikateľskom sektore, ktorý okrem výroby zahrnuje aj služby, maloobchod, veľkoobchod a stavebníctvo, však mierne vzrástla. Index dôvery podnikateľov vo francúzsku ekonomiku dosiahol v júni 94 bodov. V máji zaznamenal 93 bodov.
Index dôvery vo výrobnom sektore klesol v júni na 100 bodov zo 102 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Pokles bol tak výraznejší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom indexu na 101 bodov.
Nálada vo výrobe sa tak vrátila na úroveň dlhodobého priemeru. Ten predstavuje práve index na úrovni 100 bodov.
Nálada v celom podnikateľskom sektore, ktorý okrem výroby zahrnuje aj služby, maloobchod, veľkoobchod a stavebníctvo, však mierne vzrástla. Index dôvery podnikateľov vo francúzsku ekonomiku dosiahol v júni 94 bodov. V máji zaznamenal 93 bodov.