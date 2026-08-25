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Nálada v nemeckom súkromnom sektore sa v auguste zlepšila
Pozorne sledovaný ukazovateľ rástol štvrtý mesiac po sebe.
Autor TASR
Mníchov 25. augusta (TASR) - Nálada v nemeckom súkromnom sektore v auguste pokračovala v zotavovaní z poklesu spôsobeného vojnou na Blízkom východe. Index podnikateľskej klímy vzrástol o 2,1 bodu na 88,8 bodu, oznámil v utorok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pozorne sledovaný ukazovateľ rástol štvrtý mesiac po sebe. „Dôvera medzi podnikmi v Nemecku sa zvýšila,“ komentoval šéf mníchovského Clemens Fuest výsledky prieskumu, do ktorého sa každý mesiac zapája približne 9000 spoločností. „Napriek obnovenému rastu cien energií sa nemecká ekonomika zotavuje,“ dodal Fuest.
Ukazovateľ podporili zlepšené očakávania týkajúce sa budúcich podmienok na podnikanie, ako aj pozitívnejšie hodnotenie aktuálnej situácie. Zlepšenie podnikateľskej klímy v auguste hlásilo výrobné odvetvie aj sektor služieb.
Pozorne sledovaný ukazovateľ rástol štvrtý mesiac po sebe. „Dôvera medzi podnikmi v Nemecku sa zvýšila,“ komentoval šéf mníchovského Clemens Fuest výsledky prieskumu, do ktorého sa každý mesiac zapája približne 9000 spoločností. „Napriek obnovenému rastu cien energií sa nemecká ekonomika zotavuje,“ dodal Fuest.
Ukazovateľ podporili zlepšené očakávania týkajúce sa budúcich podmienok na podnikanie, ako aj pozitívnejšie hodnotenie aktuálnej situácie. Zlepšenie podnikateľskej klímy v auguste hlásilo výrobné odvetvie aj sektor služieb.