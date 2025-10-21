< sekcia Ekonomika
Nálezy daňových kontrol v treťom kvartáli boli 97,7 milióna eur
Z toho 7,9 milióna eur predstavovala suma zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH).
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Finančná správa (FS) vykonala v treťom štvrťroku tohto roka 2176 daňových kontrol a 3777 miestnych zisťovaní. Celková suma dosiahnutých nálezov z daňových kontrol predstavovala za uvedené obdobie takmer 97,7 miliónov eur. Z toho 7,9 milióna eur predstavovala suma zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH), informovala v utorok finančná správa.
„K najvyšším patril nález vo výške 9,4 milióna eur na dani z pridanej hodnoty. Kontrolóri z Daňového úradu (DÚ) Nitra na základe zaslaných žiadostí o medzinárodnú výmenu informácii do iných členských štátov EÚ konštatovali, že nebolo preukázané reálne dodanie ani fyzická existencia tovaru tak na strane zahraničných dodávateľov, ako aj zahraničných odberateľov tovaru, ako to kontrolovaný daňový subjekt deklaroval vo svojom daňovom priznaní,“ priblížila FS.
Vysoký nález zaznamenali aj kontrolóri Úradu pre vybrané hospodárskej subjekty na dani z príjmov právnických osôb. Nález pozostával z vyrubenia rozdielu dane vo výške 1,8 milióna eur a zníženia daňovej straty vo výške 3 milióny eur. Dôvodom malo byť transferové oceňovanie, a teda stanovovanie cien medzi závislými podnikmi. Predajné ceny vyrábaných výrobkov boli nesprávne nastavené zo strany spoločností zodpovedných za cenotvorbu týchto výrobkov a spoločností, ktoré sa podieľali na riadení kontrolovaného subjektu, uviedla finančná správa.
Príkladom využitia dostupných národných aj medzinárodných databáz, analytického medzinárodného systému včasného varovania, ako aj dát v centrálnom elektronickom systéme platobných informácií CESOP by mal byť nález DÚ Bratislava v sume 1,4 milióna eur, kde boli v spolupráci s daňovými správami iných členských štátov preukázané fiktívne dodávky spoločnostiam z a do iných členských štátov EÚ.
„Popri samotnej kontrolnej činnosti finančná správa v treťom štvrťroku 2025 zároveň zrušila 1273 registrácií DPH z úradnej moci. Išlo o prípady rizikových spoločností, ktoré buď nevykonávali/prestali vykonávať podnikanie, alebo opakovane nesplnili povinnosť podať daňové priznanie či kontrolný výkaz DPH, alebo opakovane nezaplatili vlastnú daňovú povinnosti, alebo opakovane neboli zastihnuteľné na adrese sídla/miesta podnikania/prevádzkarne, alebo opakovane porušovali povinnosti pri daňovej kontrole,“ dodala FS.
