Nálezy v násypoch D4 nepoškodzujú životné prostredie, tvrdí stavebník

Ministerstvo dopravy v polovici júla informovalo, že posledné vzorky pôdy z násypov potvrdili výskyt nepovolených látok.

Bratislava 8. augusta (TASR) – Nálezy nepovoleného materiálu približne na 500 metrov dlhom úseku rozostavanej diaľnice D4 nepoškodzujú životné prostredie ani zdravie. Deklaruje to spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu bratislavského obchvatu. Odvoláva sa pritom na svoje nové testy realizované akreditovanými nezávislými odborníkmi.



Ministerstvo dopravy v polovici júla informovalo, že posledné vzorky pôdy z násypov potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou. "Intenzívne pracujeme na riešení tejto záležitosti. Zároveň dostalo ministerstvo dopravy informácie o realizácii nových testov v spolupráci s medzinárodnými odborníkmi z troch nezávislých laboratórií z Nemecka, Dánska a Rakúska s cieľom nájsť environmentálne najprijateľnejšie riešenie," informovala TASR firma D4R7 Construction.



Po analýze všetkých zozbieraných vzoriek plánuje do 30 dní predložiť rezortu dopravy správu odborníkov s návrhmi riešenia problému. Po následnom odsúhlasení ďalších krokov všetkých zúčastnených strán chce informovať verejnosť o príslušných opatreniach. Stavebník súhlasí s tým, že jednotlivé časti azbestového cementu by sa na stavenisku nemali nachádzať.



Zároveň potvrdil, že recyklovaný materiál, ktorý ich údajne obsahoval, pochádza z jediného zdroja v blízkej vzdialenosti od D4 (odpadový kopec Petržalka). "Zakúpený bol v dobrej viere a dodávateľ mal všetky povolenia a osvedčenia od príslušných orgánov. Tento materiál nebol použitý na žiadnom inom mieste 59 kilometrov dlhého projektu,“ tvrdí D4R7 Construction a ubezpečuje, že hlavnou zásadou spoločnosti je konať iba v rámci príslušných zákonov a predpisov. „To isté požadujeme aj od svojich dodávateľov," deklaruje firma.



Ministerstvo dopravy a výstavby na aktuálne vyhlásenie D4R7 Construction reagovalo, že čaká na riešenia od koncesionára, ako čo najšetrnejšie zneškodniť materiál s obsahom azbestu pod stavbou diaľnice D4. "Po jeho predložení a schválení budeme informovať aj verejnosť," skonštatoval rezort pre TASR.



Stavebník v júli argumentoval, že zhruba na 500 metroch úseku diaľnice D4 sa v troch vzorkách nachádzali jednotlivé časti materiálu, ktoré mohli pochádzať z vodovodných potrubí, rozbitých brzdových platničiek z motorových vozidiel, azbestových betónových panelov alebo podobných častí a mohli obsahovať azbestové vlákna. V júli zdôraznil, že prvé výsledky testov nevykázali žiadnu toxickú, environmentálnu alebo zdravie ohrozujúcu kontamináciu. Materiál mal pochádzať z tzv. "smetného kopca" v bratislavskej Petržalke a bol zabudovaný do telesa diaľnice pred viac ako rokom. Použitý bol približne na 500 metrov dlhom úseku číslo 1 v kilometri 0,8 a kilometri 1,3 diaľnice D4.