Námestie sv. Štefana v D. Strede čaká revitalizácia za 1,77 mil. eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Na prestavbu námestia budú použité aj finančné prostriedky z envirofondu.

Autor TASR
Dunajská Streda 30. novembra (TASR) - Námestie sv. Štefana v Dunajskej Strede čaká revitalizácia za takmer 1,77 milióna eur. Maximálna dĺžka stavebných prác je stanovená na 211 pracovných dní od odovzdania staveniska. Vyplýva to zo zmluvy o dielo medzi mestom a zhotoviteľom stavebných prác, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

Mesto uzavrelo zmluvu so skupinou dodávateľov spoločností AVA-stav a ML-Lock, ktorej ponuka uspela vo verejnom obstarávaní. Ponuka spoločnosti BBAU bola zo súťaže vylúčená pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky, uvádza sa v zápisnici z vyhodnotenia ponúk.

Na prestavbu námestia budú použité aj finančné prostriedky z envirofondu. Projekt sa zameriava na komplexnú revitalizáciu námestia spojenú s reorganizáciou dopravného riešenia, so zväčšením trávnatej plochy na úkor spevnených odstavných plôch a s modernizáciou mestského mobiliáru s dôrazom na vodozádržné funkcie.

Dôležitým cieľom je aj prepojenie Hlavnej ulice s oddychovou časťou parku cez peší a cyklokoridor. Konkrétne plány zahŕňajú napríklad centrálne posedenie s perforovanou strechou, fontánu či posedenia s kruhovými strechami, ktoré zachytávajú dažďovú vodu a obsahujú fotovoltické panely na výrobu elektriny.

Inštalovaná by mohla byť aj elektrická prípojka na nabíjanie áut či uzamykateľný stojan na bicykle. Nemali by chýbať ani nové odpadkové koše, lavičky a LED osvetlenie. Plánovaný je aj kruhový objazd medzi námestím a Ulicou M. R. Štefánika.
