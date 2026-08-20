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Námestovo má nové batériové úložisko, ktoré lepšie pracuje s energiou
CTP Slovakia je súčasťou skupiny CTP, ktorá je verejne obchodovaným vlastníkom, developerom a správcom logisticko-priemyselných nehnuteľností v Európe.
Autor TASR
Námestovo 20. augusta (TASR) - CTPark Námestovo disponuje novým batériovým úložiskom s výkonom 864 kilowattov a kapacitou 1290,4 kilowatthodiny umožňuje lepšie pracovať s energiou priamo v parku. Ako TASR za spoločnosť CTP informovala Marta Fandlová, projekt k efektívnejšej a udržateľnejšej energetike bol spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Batériové úložiská zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v moderných priemyselných areáloch. Podľa Fandlovej pomáhajú efektívnejšie využívať vyrobenú energiu, vyrovnávať rozdiely medzi výrobou a spotrebou, zvyšovať stabilitu energetickej siete a zároveň vytvárajú lepšie podmienky na využívanie obnoviteľných zdrojov.
„Batériové úložisko v Námestove je ukážkou toho, ako pristupujeme k energetike v našich parkoch. Nejde nám len o moderné budovy, ale o inteligentné a energeticky efektívne prostredie, ktoré dokáže reagovať na potreby klientov aj na meniace sa požiadavky energetiky,“ uviedol COO CTP Slovensko Peter Janko.
CTPark Námestovo bol otvorený minulý rok. Park sa nachádza na brehu Oravskej priehrady v okresnom meste Námestovo a ponúka približne 140.000 štvorcových metrov prenajímateľnej plochy vhodnej na výrobu, distribúciu, logistiku či montáž.
CTP Slovakia je súčasťou skupiny CTP, ktorá je verejne obchodovaným vlastníkom, developerom a správcom logisticko-priemyselných nehnuteľností v Európe. Portfólio skupiny dosiahlo k polovici roka 2025 približne 13,5 milióna štvorcových metrov prenajímateľnej plochy. Na Slovensku CTP dlhodobo pôsobí a rozvíja strategické parky naprieč celou krajinou vrátane Bratislavy, Trnavy, Žiliny, Košíc či Prešova s dôrazom na projekty pre automotive, logistiku, high-tech výrobu a R&D.
Batériové úložiská zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v moderných priemyselných areáloch. Podľa Fandlovej pomáhajú efektívnejšie využívať vyrobenú energiu, vyrovnávať rozdiely medzi výrobou a spotrebou, zvyšovať stabilitu energetickej siete a zároveň vytvárajú lepšie podmienky na využívanie obnoviteľných zdrojov.
„Batériové úložisko v Námestove je ukážkou toho, ako pristupujeme k energetike v našich parkoch. Nejde nám len o moderné budovy, ale o inteligentné a energeticky efektívne prostredie, ktoré dokáže reagovať na potreby klientov aj na meniace sa požiadavky energetiky,“ uviedol COO CTP Slovensko Peter Janko.
CTPark Námestovo bol otvorený minulý rok. Park sa nachádza na brehu Oravskej priehrady v okresnom meste Námestovo a ponúka približne 140.000 štvorcových metrov prenajímateľnej plochy vhodnej na výrobu, distribúciu, logistiku či montáž.
CTP Slovakia je súčasťou skupiny CTP, ktorá je verejne obchodovaným vlastníkom, developerom a správcom logisticko-priemyselných nehnuteľností v Európe. Portfólio skupiny dosiahlo k polovici roka 2025 približne 13,5 milióna štvorcových metrov prenajímateľnej plochy. Na Slovensku CTP dlhodobo pôsobí a rozvíja strategické parky naprieč celou krajinou vrátane Bratislavy, Trnavy, Žiliny, Košíc či Prešova s dôrazom na projekty pre automotive, logistiku, high-tech výrobu a R&D.