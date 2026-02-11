< sekcia Ekonomika
Namiesto Valašského expresu pôjdu medzi Vsetínom a Púchovom autobusy
Autor TASR
Praha 11. februára (TASR) - Na železničnej trati v úseku od českého mesta Vsetín po slovenský Púchov bude od pondelka 16. februára až do 12. decembra obmedzená premávka. Dôvodom sú opravy a modernizačné práce českej Správy železníc v úseku Vsetín - Horní Lideč. Obmedzenie sa dotkne diaľkových vlakov Valašský expres, ktoré premávajú na linke z Prahy do Púchova. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Českých dráh Vanda Rajnochová.
Za všetky vlaky Valašský expres v úseku zo Vsetína do Púchova zabezpečia České dráhy počas celej doby výluky náhradnú autobusovú dopravu, ktorá bude organizovaná podľa výlukového cestovného poriadku. „Cestujúcich upozorňujeme, že s ohľadom na dlhšiu dobu jazdy po cestných komunikáciách budú náhradné autobusy odchádzať z Púchova o približne 20 minút skôr a z Hornej Lidče asi o desať minút skôr, než obvykle odchádzajú vlaky EC. V opačnom smere budú autobusy prichádzať do Hornej Lidče a Púchova neskôr,“ uviedla Rajnochová.
Dodala, že vlaky EC 220 až 223 Valašský expres, ktoré obvykle jazdia z Prahy až do Žiliny, nepôjdu medzi Púchovom a Žilinou vôbec. Cestujúcim odporučila, aby v tomto úseku využili iné vhodné spoje.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)