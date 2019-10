DOPRAVCOVIA: Namiesto znižovania veku vodičov treba zlepšiť podmienky

Bratislava 30. októbra (TASR) – Znižovanie veku pre vodičov kamiónov a autobusov nie je správnou cestou, ako riešiť ich nedostatok, v tejto oblasti je potrebné zlepšovať podmienky. Tvrdí to Ústredný automotoklub (ÚAMK) SR a Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) v súvislosti so schválenou novelou zákona o cestnej premávke. Zákon je podľa nich dobrý a progresívny. Neschválenie zníženia veku vodičov v určitých kategóriách navyše podľa nich môže prispieť k bezpečnosti premávky.



"Zákon takto koncipovaný je dobrý, je progresívny, určite je to posun dopredu," zdôraznil prezident ÚAMK Juraj Smrečan. Ocenil najmä, že nebolo schválené zníženie veku pre vodičov kamiónov a autobusov. Tento zákon je podľa neho veľmi dôležitý, pretože sa dotýka v oblasti motorizmu všetkých účastníkov cestnej premávky.



Nedostatok vodičov vnímajú, znižovanie hranice veku by však bolo na úkor života a zdravia občanov, čo podľa Smrečana nie je správne. "Zlepšenie statusu alebo množstva vodičov kamiónov, autobusov nevedie cez zvýšené nebezpečenstvo na našich cestách, ale cez zlepšenie podmienok pre autodopravcov," skonštatoval.



Podľa neho je potrebné prilákať na Slovensko vodičov, ktorí odišli do zahraničia. Návrhy riešení v tomto smere už komunikovali aj vicepremiérovi pre investície a informatizáciu Richardovi Rašimu (Smer-SD). Vodičov v zahraničí je podľa podpredsedu UNAS Stanislava Skálu 8000 až 10.000. "Mnohí z nich by sa vrátili, keby tu mali dôstojné podmienky," podotkol Smrečan s tým, že majiteľ dopravnej spoločnosti na Slovensku pri súčasných podmienkach nemá priestor dobre zaplatiť vodičov. UNAS aj ÚAMK preto budú žiadať zásadné zlepšenie podnikateľského prostredia v autodoprave.



Skála podotkol, že autodopravcovia na Slovensku potrebujú byť konkurencieschopní. Preto bojujú za zníženie cestných daní. V porovnaní s ostatnými štátmi sú totiž podľa jeho slov na Slovensku vysoké. Poukázal tiež na to, že ak by prešlo zníženie veku vodičov, zvýšili by sa im aj poistky pre väčšie riziko. "Toto je základná, podstatná vec, aby sme sa snažili znižovať náklady na dopravu," zdôraznil.



Smrečan zároveň informoval o tom, že vytvoria občiansku komisiu, ktorá sa bude zaoberať auditom výstavby diaľnic a ciest, auditom bezpečnosti cestnej premávky, ale napríklad aj auditom kvality ciest v regiónoch, kde podľa nich dochádza k plytvaniu.